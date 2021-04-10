شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفذ حكم القتل بحق 3 جنود ارتكبوا «جريمة الخيانة العظمى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبيها، لـ «ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى».

وقالت الوزارة في بيان بثته «وكالة الأنباء السعودية» (واس): «الحمد لله القائل في كتابه المبين ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).. وقال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً)». وأضاف البيان: «لما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية، وحيث أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول/ حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم، مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه».

وتابع البيان أنه «صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم».

وأكدت وزارة الدفاع أنه «تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين اليوم السبت، بقيادة المنطقة الجنوبية».