شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض غرامة 2.75 مليار دولار على مجموعة علي بابا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت الصين، السبت، غرامة قياسية بلغت 18 مليار يوان (2.75 مليار دولار) على مجموعة علي بابا القابضة، عملاق التجارة الإلكترونية، بعد أن وجدت هيئة لمكافحة الاحتكار أنها أساءت استغلال وضعها المهيمن بالسوق لأعوام.

وتشكل الغرامة حوالي 4% من إيرادات علي بابا في الصين عام 2019، وتأتي وسط حملة على مجموعات شركات التكنولوجيا، وتشير إلى أن تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار على المنصات الإلكترونية دخل عهداً جديداً في الصين بعد عدم تدخل لسنوات.

وخضعت إمبراطورية علي بابا التجارية لتدقيق مكثف في الصين منذ أن انتقد مؤسسها الملياردير جاك ما علناً الأجهزة التنظيمية في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد شهر، أحبطت السلطات اكتتاباً أولياً كانت شركة آنت جروب، ذراع علي بابا المالية على الإنترنت، تعتزم طرحه بقيمة 37 مليار دولار. وبعدها أعلنت الإدارة الصينية لقواعد السوق عن فتح تحقيق متصل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار مع الشركة في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت إدارة قواعد السوق إنها خلصت إلى أن مجموعة علي بابا «تسيء استغلال هيمنتها السوقية» منذ عام 2015 من خلال منع تجارها من استخدام منصات إلكترونية أخرى.

وأضافت أن هذا ينتهك قانون مكافحة الاحتكار بالصين من خلال إعاقة التجارة الحرة في السلع والمساس بمصالح البائعين.

وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها تقبل العقوبة و«ستعمل على الامتثال امتثالاً تاماً».

وتزيد الغرامة على ضعفي تلك التي دفعتها شركة كوالكوم، أكبر مورد لرقائق الهواتف المحمولة في العالم، عام 2015 في الصين بسبب ممارسات تمنع المنافسة.

(رويترز)