شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهم أول رائدة فضاء عربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السبت، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد، بينهم أول رائدة فضاء عربية.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر «تويتر»: «نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا ... تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء».

