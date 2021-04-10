شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو) مشهد مؤثر لأب مذعور وطبيب ينقذ ابنته من الموت خنقاً في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع فيديو مصوراً من كاميرا مراقبة في أحد المراكز الصحية في فلسطين يظهر خلاله طفلة مختنقة برفقة والديها، لحظة إنقاذها.

وذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن الحادثة وقعت في بلدة قباطية، بالقرب من مدينة جنين. وأوضحوا أنه تم إنقاذ الطفلة بعد أخذها إلى طبيب يدعى مجاهد نزال، في وقت متأخر من الليل.

وكتب الدكتور نزال عبر حسابه على فيسبوك أن والد الطفلة أتى إليه مذعوراً، وكان يصرخ بأن طفلته «ماتت ماتت مخنوقة»، وأن «البنت ما بتتحرك». وأشار إلى أن الطفلة عمرها سنة وأربعة أشهر.

ويظهر والد الطفلة ووالدتها في الفيديو في حالة ذعر شديد، بينما يحاول الطبيب إنقاذ الصغيرة بين يديه.