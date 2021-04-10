الطماطم عند 1.25 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في بداية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.25 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و 5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.