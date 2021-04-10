الطماطم عند 1.25 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في بداية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
ويرصد الخليج 365 أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.25 و2.25 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.
البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و 5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.