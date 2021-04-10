البترول: الدفع بـ 10 محطات تموين متنقلة بالغاز الطبيعي لكل أنواع السيارات قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن برنامج قطاع البترول الجاري تنفيذه لنشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية يأتي مدعومًا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وتتيح المبادرة للمواطنين الاستفادة من الغاز كوقود متوفر ونظيف ورخيص لا تتجاوز تكلفته نصف تكلفة الوقود التقليدي من البنزين والسولار بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق لهم الاستفادة من الإنتاج المحلي المتوفر من الغاز الطبيعي، وفقًا لما قاله الملا في بيان صحفي اليوم السبت.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

وأوضح الملا أن قطاع البترول اتخذ خطوات سريعة للمضي قدما في نشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات تيسيراً على المواطنين وتشجيعاً لهم خاصة أن تزايد أعداد المحطات ونشرها في طرق ومحاور حيوية يعد رسالة إيجابية وحافزا مهما لكافة الراغبين في تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز.

وأضاف أنه علاوة على ما يتم تنفيذه من محطات على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فإنه تم بدء تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين مختلف أنواع المركبات والسيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، كما سيتم الدفع بعشر محطات تموين متنقلة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الملا أن قطاع البترول بدأ في تطبيق حلول جديدة للاستفادة من استخدام الغاز الطبيعي في المناطق التي لم يتم مد شبكات وخطوط الغاز الطبيعي إليها وذلك من خلال استخدام وسائل نقل الغاز الطبيعي المضغوط إلى هذه المناطق حيث تتم تغذية بعض المنشآت الصناعية من خلال هذه الوسائل.

ووجه الملا بالإسراع في نشر خدمات الدعم الفني واختبار إسطوانات الغاز في السيارات بشكل أكبر في مختلف المناطق بما يواكب الإقبال الحالي على استخدام الغاز ويلبى احتياجات حائزي المركبات العاملة بالغاز ويوفر عنصر الأمان والسلامة.

وأشاد الملا بأداء شركة غازتك التي تعد صاحب الحصة السوقية الأكبر في نشاط تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي وتضاعف حجم أعمالها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة مدفوعاً بسياسات الدولة ومبادراتها الداعمة للتوسع في استخدام الغاز كوقود.

واستعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أهم اسهاماتها خلال عام 2020 في تنفيذ المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات حيث تم تنفيذ وتشغيل 15 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز في عدد من المحافظات منها الأقصر وجنوب سيناء اللتان شهدتا لأول مرة إطلاق هذه الخدمة للمواطنين ليرتفع عدد محطات الشركة التي تخدم مستخدمي الغاز الطبيعي للسيارات إلى 117 محطة و39 مركزاً للتحويل حتى نهاية عام 2020.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تحويل 18.5 ألف سيارة في مراكز الشركة خلال عام 2020 لتستمر كأعلى الشركات في تحقيق معدلات التحويل للسيارات لافتا إلى أنه من المستهدف مضاعفة هذا المعدل إلى 45 ألف سيارة خلال عام 2021 في إطار المشروع القومي الجاري.

وأضاف أنه تم كذلك إنشاء محطتين متكاملتين لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي والبنزين والسولار في كل من طنطا وبنى سويف تمهيداً للتوسع في نشر هذه النوعية من المحطات المتكاملة في مختلف المحافظات لتصل إلى 14 محطة.

وأشار إلى تطوير مشروعات نقل الغاز الطبيعي المضغوط لتغذية المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعي حيث تم إمداد بعض المنشآت الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وجنوب سيناء بالغاز فضلا عن إنشاء محطات لتموين الناقلات بالغردقة وشرم الشيخ، كما تم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط تشغيل أول محطة تموين متنقلة للسيارات والمركبات العاملة بالغاز.