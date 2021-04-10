مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من شُرفة الطابق الرابع بمنزل الأسرة، في أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "دينا. ر" 18 عامًا مصابة بنزيف بالمخ والصدر والبطن، وتوفيت حال تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأفاد والدها أنه أثناء أداء ابنته المذكورة بعض الأعمال المنزلية بشرفة الطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.