بعد مصرع وإصابة 5 أشخاص.. النيابة تستدعي عامل مزلقان المنيا للتحقيق في حادث القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

استدعت النيابة العامة في المنيا، اليوم السبت، عامل مزلقان قرية ماقوسة لسماع أقواله في حادث تصادم قطار بعربة كارو مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين.

وصرّحت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفاة في الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، لتحديد كيفية حدوث الإصابات التي أدت للوفاة، فيما توجه فريق من النيابة للمستشفى العام لسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على العربة الكارو التي صدمها القطار تحت تصرف النيابة العامة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه رغم تشغيل آلة التنبيه.

وقال مسئول بالسكة الحديد إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه ونتج عن ذلك وقوع الحادث.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان.