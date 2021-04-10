بالفيديو- تكشف أسرار حيرت العلماء.. جولة داخل المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أجرت عدسة "الخليج 365" جولة داخل المدينة الذهبية المفقودة، بعد العثور عليها تحت الرمال بمدينة هابو غربي الأقصر، والتي كانت تسمى "صعود آتون" وعثرت عليها البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، والملك توت عنخ آمون.

وأظهرت الصور أن الموقع عبارة عن مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها منذ آلاف السنين، وتركها السكان القدماء كما لو كانت بالأمس.

وتعد المدينة أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، وعثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو ٣ أمتار ومقسمة إلى شوارع

وعثرت البعثة على نقوش هيروغليفية على أغطية خزفية لأواني النبيذ، وتكشف المراجع التاريخية أن المدينة كانت تتألف من ثلاثة قصور ملكية للملك أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى المركز الإداري والصناعي للإمبراطورية.

وعثرت البعثة في الجزء الجنوبي على المخبز ومنطقة الطهي وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأواني التخزين الفخارية، والذي كان يخدم عددًا كبيرًا من العمال والموظفين.

أما المنطقة الثانية، والتي جرى الكشف عنها جزئيًا وهي تمثل الحي الإداري والسكني، وتضم وحدات أكبر ذات تنظيم جيد، وهذه المنطقة مسيجة بجدار متعرج، مع نقطة دخول واحدة فقط تؤدي إلى ممرات داخلية ومناطق سكنية.

أما المنطقة الثالثة فهي ورشة العمل، تضم بإحدى جهاتها منطقة إنتاج الطوب اللبن المستخدم لبناء المعابد والملحقات، ويحتوي الطوب على أختام تحمل خرطوش الملك أمنحتب الثالث (نب ماعت رع).