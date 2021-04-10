البنك العقاري يفتتح فرعين في أسيوط وقنا قريبا لتعزيز الانتشار الجغرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن البنك يعتزم افتتاح فرعين جدد في أسيوط وقنا بهدف تعزيز الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد دعما لمبادرة البنك المركزي للشمول المالي بوصول الخدمات المصرفية لكافة المواطنين.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى افتتاح البنك فرعين جدد له في الصعيد يساهم في زيادة عدد فروعهم إلى 32 فرعا كما يأتي ذلك بعد إطلاق فرعهم في سوهاج قبل شهرين.

وأضاف أن البنك وضع خطة لتحديث فروعه بتصميمات أكثر انسيابية داخل الفرع بما يسهل على العملاء الوقت خلال تنفيذ عملياتهم المصرفية حيث تم تجديد فرعهم في شبين الكوم وجاري تطوير عدد من الفروع الأخرى.

وينفرد البنك العقاري على مستوى الجهاز المصرفي المصري بامتلاكه فروع في الأردن بلغ عددهم 15 فرعا حتى الآن فضلا عن امتلاكهم عدد من الوحدات المصرفية في فلسطين.

وأكد وليد ناجي على مشاركة البنك العقاري في يوم الشمول المالي العربي عبر إتاحة فتح حسابات عادية للعملاء الجدد خلال شهر أبريل دون احتساب أي مصاريف مجانا فضلا عن إطلاق كارت خصم مباشر مجانا طبقا لدعم مبادرة البنك المركزي.

وكان البنك المركزي وجه البنوك قبل عامين بدعم مبادرة الشمول المالي التي تهدف لفتح حساب مصرفي لكل مواطن مع تقديم خدمات بنكية رقمية مجانا لإدراجهم في المنظومة المالية المصرفية وتحفيزهم على ميكنة مدفوعاتهم.

وألزم البنك المركزي البنوك بالمشاركة في مبادرة الشمول المالي عبر 4 فعاليات مقسمة على مدار كل عام تشمل الاحتفال بيوم المرأة العالمي في شهر مارس، واليوم العربي للشمول المالي في شهر أبريل، ويوم الشباب في شهر أغسطس، وأخيرا يوم الادخار في شهر أكتوبر.

وكانت البنوك أعلنت الشهر الماضي مشاركتها في الاحتفال بيوم المرأة وإتاحة فتح حسابات مجانا طبقا لتعليمات مبادرة البنك المركزي.