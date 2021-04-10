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رياضة الكراطي… آخر محطات التطبيع بين المغرب وإسرائيل

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يواصل قطار التطبيع بين المغرب وإسرائيل رحلته وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة؛ إذ مثلت الكراطي آخر هذه المحطات حتى الآن.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية للكراطي، في بيان أمس الجمعة، أنها عقدت “مناظرة مرئية يوم الخميس 8 أبريل مع الاتحاد الإسرائيلي للكراطي، تم فيها بحث “العديد من المواضيع التي تخص أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين”.

وأضاف البيان أن المغرب وإسرائيل شرعا في التنسيق بينهما، و”وضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي في كلا البلدين”، معتبرا أن هذه الخطوة بداية لعلاقة “شراكة وصداقة ستتوج قريبا باتفاقية من شأنها وضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي في كلا البلدين”.

كما سجلت الجامعة الملكية المغربية للكراطي، بأن اللقاء جاء بطلب من الاتحاد الإسرائيلي للكراطي؛ وذلك في ظل الانفراج الذي عرفته العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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