مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل (100) حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الوبائي (كوفيد-19)، و(18) حالة وفاة.



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن الحالات توزعت بين (7) محافظات على النحو التالي: (29 في تعز، 26 في حضرموت، 18 في الضالع، 17 في عدن، 5 في مأرب، 3 في شبوة، وحالتان في المهرة).

كما سجّلت اللجنة (18) حالة وفاة (9) منها في حضرموت، (6) في تعز، وحالتان في الضالع، وحالة وحيدة في مأرب. بينما سجلت (41) حالة شفاء (30) منها في حضرموت، و(11) في شبوة.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتهت بفيروس كورونا بمختلف المناطق المحررة إلى (5233) حالة، منها (1022) حالة وفاة و(1987) حالة تعاف