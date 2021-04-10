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رئيس الوزراء البريطاني ينعى الأمير فيليب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي اليوم الجمعة، قائلا إن البلاد في حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة.

 

وكانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أعلنت اليوم الجمعة، أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.

 

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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