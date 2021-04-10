شكرا لقرائتكم خبر عن لولاية خامسة مدتها خمس سنوات.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلة، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، ونال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء الجمعة.



وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن "الرئيس إسماعيل عمر جيلة يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% (...) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

وأدلى الناخبون في جيبوتي الجمعة بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم في هذا البلد الاستراتيجي الصغير الواقع في القرن الأفريقي.

وفي مواجهة جيلة، بدت فرص فوز المرشح الوحيد المنافس زكريا إسماعيل فارح (56 عاما) وهو رجل أعمال حديث العهد في السياسة، ضئيلة.

ودُعي حوالي 215 ألف ناخب مسجّل (من أصل 990 ألف نسمة) بين الساعة 06,00 و19,00 (03,00 و16,00 ت غ) للتصويت في أحد مراكز الاقتراع الـ529 في البلاد، ومعظمها تقع في العاصمة جيبوتي.

ظهر الجمعة، أدلى عمر جيلة الذي كان يرتدي ملابس تقليدية، بصوته وكان يرافقه عدد من المسؤولين والقادة الأمنيين والصحافيين. وقال إنه "واثق جداً جداً"، في تصريح مقتضب باللغة الفرنسية.

وأضاف باللغة الصومالية إن التصويت "جرى بظروف جيدة.. الآن سننتظر النتائج".

وترشح جيلة الذي يحكم البلاد منذ 22 عاماً، لولاية خامسة وأخيرة نظرياً على رأس البلاد التي تتمتع بموقع استراتيجي على حدود إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وبموجب الدستور الذي لا يسمح لمن تجاوز الخامسة والسبعين من العمر الترشح للانتخابات. ويفترض أن يكون هذا الاقتراع الأخير للرئيس جيلة الذي سيكون قد تجاوز هذا السن في 2026.

واتسمت الولايات الأربع الأولى للرئيس بتحسن الاقتصاد مع تطوير الموانئ والبنى اللوجستية.

وساهم الرئيس في جعل هذه المنطقة الصحراوية الواقعة مقابل أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مفترق طرق تجاريا تمر من خلاله معظم البضائع المستوردة من قبل جارته إثيوبيا الدولة العملاقة التي لا تملك أي منفذ على البحر.

وتستضيف جيبوتي التي يجاورها عدد من أخطر دول العالم بينها الصومال واليمن، أيضا قواعد عسكرية أجنبية لفرنسا واليابان والولايات المتحدة، ومؤخراً الصين.

وكانت نسبة المشاركة صباحاً خجولة قبل صلاة الجمعة، إلا أنها تزايدت بعد الظهر.

ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في جيبوتي 7 بالمئة في 2021 بعد انكماش في 2020 مرتبط بانتشار كورونا. لكن هذا النمو لا يعود بالفائدة على السكان الذين يعيش 21,1 بالمئة منهم في فقر مدقع، حسب بيانات البنك الدولي لعام 2017