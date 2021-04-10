بعد أسبوعين من إطلاق حملة التطعيم .. الرئيس الموريتاني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بنواكشوط الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أسبوعين من إطلاق حملة للتطعيم ضد الفيروس في موريتانيا.



وقام فريق خاص للتطعيم بالانتقال إلى القصر الرئاسي لتقديم الجرعة الأولى لرئيس الجمهورية، فيما قام فريق طبي آخر بتقديم الجرعة الأولى من اللقاح لأعضاء الحكومة بمقر رئاسة الحكومة.

وتلقت الطواقم الطبية جرعة أولى من لقاح سينوفارم الصيني حصلت عليه موريتانيا هدية من الحكومة الصينية.