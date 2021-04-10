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البرلمان العربي: أمن واستقرار السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي و يمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.

 

وأعرب البرلمان في بيان له عن إدانته واستنكاره لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة بطائرة مسيرة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح .

 

وحذر البرلمان فى بيانه من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

 

وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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