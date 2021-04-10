إثر اقترابها من المجال الجوي،.. مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق المحيط الهادي

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

اعترضت مقاتلة روسية، طائرة استطلاع أمريكية فوق المحيط الهادي إثر اقترابها من المجال الجوي، وفق الدفاع الوطني الروسي.



وقال مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية السبت: "لمنع انتهاك حدود الدولة الروسية، انطلقت مقاتلة من طراز ميج 31 تابعة لسلاح الجو، من المنطقة الشرقية باتجاه المحيط الهادي".

وتابع "طاقم المقاتلة حدد الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية من طراز أر سي-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي"، مضيفا "رافقت المقاتلة الروسية الطائرة الأمريكية فوق المحيط الهادي".

وأضاف "بعد مرافقة الطائرة العسكرية الأجنبية بعيدا عن حدود الدولة في الشرق الأقصى، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها".

ومضى قائلا "جرى تنفيذ عملية المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، وجرى تفادي أي انتهاك لحدود الدولة".

وتحدث مثل هذه الوقائع على فترات متباعدة، لكنها لا تثير في أغلب الحالات توترات كبيرة، وتنتهي بخروج الطائرات الأجنبية من المجال الجوي الروسي.

وفي أغسطس آب الماضي، اعترضت مقاتلات روسية من طراز "سوخوي 27" طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية، مرتين، فوق بحر البلطيق والبحر الأسود، وانتهى الأمر بمرافقة الطائرات الأجنبية بعيدا عن المجال الجوي الروسي.