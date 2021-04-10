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نجم عربي الأفضل في الدوري الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-10 | 09:12

نجم عربي الأفضل في الدوري الإنجليزي

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اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب عن شهر مارس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخاض اللاعب البالغ 30 عاما، 3 مباريات مع السيتي في شهر مارس وسجل ثلاثة أهداف، وبات من الركائز في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

وتعد هذه ثاني جائزة ينالها محرز، عن أدائه في شهر مارس، بعد تتويجه كأفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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