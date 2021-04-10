نجم عربي الأفضل في الدوري الإنجليزي

وخاض اللاعب البالغ 30 عاما، 3 مباريات مع السيتي في شهر مارس وسجل ثلاثة أهداف، وبات من الركائز في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

وتعد هذه ثاني جائزة ينالها محرز، عن أدائه في شهر مارس، بعد تتويجه كأفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي.

