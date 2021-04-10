انت الان تتابع خبر نجم عربي الأفضل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-10 | 09:12
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اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب عن شهر مارس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخاض اللاعب البالغ 30 عاما، 3 مباريات مع السيتي في شهر مارس وسجل ثلاثة أهداف، وبات من الركائز في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.
وتعد هذه ثاني جائزة ينالها محرز، عن أدائه في شهر مارس، بعد تتويجه كأفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي.
وتعد هذه ثاني جائزة ينالها محرز، عن أدائه في شهر مارس، بعد تتويجه كأفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي.
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