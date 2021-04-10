ناسفة تستهدف منزل 'متقاعد' في ذي قار (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في إحدى نواحي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار مستهدفة منزل احد المواطنين وعمله متقاعد من مواليد 1969"، لافتا إلى أن " الانفجار خلف اضرار مادية في واجهة المنزل وعجلة تابعة للمواطن المستهدف".



وبين، أن "الاستهداف لم تعرف دوافعه حتى الآن، حيث تجري القوات الأمنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".