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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

10 أبريل 2021

10:34 صباحا

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رويترز
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الجمعة نزولاً من 21 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم السبت أن جميع الحالات وافدة من الخارج.
وسجلت اللجنة أيضاً 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض انخفاضاً من 12 حالة يوم الخميس. ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90400 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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