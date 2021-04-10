النصر يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للدراجات وشباب الأهلي وصيفاً

توج نادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية للأندية، وحل في المركز الثاني فريق نادي شباب الأهلي، وحل ثالثاً فريق نادي أبوظبي للدراجات.

وفي منافسات فرق الهواة المواطنين حل فريق «ترك أم 7» في المركز الأول، تلاه فريق تورك في المركز الثاني، ثم فريق الشعفار جميرا للدراجات في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي للأندية توج دراج فريق نادي شباب الأهلي جريجا بول في المركز الأول، تلاه دراج نادي النصر الكسندر هولوفاش ثانياً، ثم دراج نادي أبوظبي الكسندر بيولشين ثالثاً.

وفي منافسات الفردي العام للهواة مواطنين حل في المركز الأول فاروق إسماعيل من فريق ترك إم 7، تلاه حارب إبراهيم من ترك إم 7 في المركز الثاني، ثم أحمد المري من فريق ترك إم 7 في المركز الثالث.

جرت منافسات كأس رئيس الدولة للدراجات لهذا الموسم بعد عصر الجمعة لمسافة 80 كم بمضمار القدرة بسيح السلم في دبي لمتسابقي الأندية وفرق الهواة المواطنين، في الفردي العام والفرقي، والتي حظيت برعاية مميزة من قبل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

توج أبطال الكأس لموسم 2020 / 2021 منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ورافقه حشد كبير من رموز رياضة الدرجات وممثلي الجهات الداعمة تقدمهم محمد الموسى مدير مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بجانب حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الشركات الداعمة والراعية.

شهد الحدث مشاركة كبيرة من قبل أندية الدولة وفرق الهواة المواطنين، وشهد السباق منافسة ساخنة ومثيرة بين المتسابقين من أجل الظفر بأغلى الألقاب والفوز بأغلى كؤوس الموسم، وهو كأس صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله).

شارك من أندية الدولة 62 دراجاً مثلوا أندية النصر، شباب الأهلي، الرمس، أبوظبي، مسافي، التعاون، الفجيرة، مصفوت، والشارقة.

ومثل فرق الهواة 100 دراج مثلوا شرطة أبوظبي، الوثبة، الدراويش، الشعفار جميرا، «فريق بي ار»، فريق شرطة دبي، فريق تورك، فريق ترك أم 7، فريق تريك UAE فريق أم القيوين، فريق ياسي، وفريق دراجي العين.

وكانت اللجنة الفنية باتحاد الدراجات برئاسة خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد حددت مشاركة 10 متسابقين فقط لكل فريق من بينهم لاعب مقيم من أصحاب الخبرة لخلق أجواء تنافسية كبير بين جميع الفرق المشاركة.

وكانت شركة «دو» راعية الحدث أعدت مجموعة من المفاجآت المميزة التي تبرز نشاط الشركة وما تتمتع به من إمكانيات وتقنيات حديثة في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمية وتقنيات المحاكاة من الجيل الخامس وطرق استخدامها في المجال الرياضي وتحديداً في سباقات الدراجات الهوائية، بجانب قيامها بتوفير سيارة ذاتية القيادة في توزيع المياه على المشاركين في الحدث.