شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: اقتصاد دبي أثبت مرونة عالية في التحديات وقدرة سريعة على التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، السبت، إن اقتصاد لإمارة دبي أثبت مرونة عالية في مواجهة التحديات وقدرة سريعة على التعافي.

وأوضح سموه عبر تغريدات: "بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثبت اقتصاد دبي مرونة عالية في مواجهة التحديات وقدرة سريعة على التعافي وهو ما أظهرته الأرقام الجديدة لنمو قطاع التجارة الخارجية في العام 2020 ليصل خلال النص الثاني 1.182 تريليون درهم".

وأضاف ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن "المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لدعم قطاع التجارة الخارجية مكنته من القيام بدوره الحيوي المحوري ليظل رافداً مهماً لدعم قدرات الاقتصاد الوطني ويحفز انطلاقته الجديدة في عام الخمسين الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لدولة الامارات".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن "الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في العام 2020 يرسخ مكانة دبي العالمية كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار، منطلقةً من تطبيق خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة لتصل إلى 200 مدينة جديدة تضاف إلى أكثر من 400 مدينة حول العالم تصلها شبكة الخطوط الملاحية والجوية لدبي حالياً".