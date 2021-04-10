شكرا لقرائتكم خبر عن باو غاسول بقميص برشلونة مجدداً بعد 20 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد عشرين عاماً من مغادرته برشلونة لبدء مسيرة زاخرة بالنجاحات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه»، خاض المخضرم الإسباني باو غاسول ابن الـ40 عاماً الجمعة أولى دقائقه مع النادي الذي انطلق منه ضد بايرن ميونيخ الألماني ضمن بطولة «يوروليغ».

عاد غاسول الذي حقق لقب الـ«إن بي إيه» مع لوس أنجلوس ليكرز عامي 2009 و2010 إلى برشلونة في شباط/فبراير الفائت، بعد عامين من المعاناة في الولايات المتحدة بسبب إصابة في ساقه اليسرى.

وقال الليتواني ساروناس ياسيكيفيسوس مدرب برشلونة الخميس، والذي لعب إلى جانب غاسول مع النادي الكاتالوني في موسم 2000-2001: «يقوم باو بعمل جيد ويكثّف من تدريباته، يحب الأجواء هنا وأعتقد أننا الآن نفكر في منحه بضع دقائق، لكننا لا نعرف حتى الآن كم عددها».

وبدأ غاسول المباراة إلى جانب اليوناني نيك كالاثيس، الفرنسي ليو ويسترمان والثنائي الإسباني سيرجي مارتينيس وفيكتور كلافير.

وسبق أن ضمن برشلونة صدارة الترتيب ومقعداً في ربع النهائي.

وتعود آخر مباراة للإسباني مع النادي الكاتالوني إلى 21 حزيران/يونيو 2001 في المواجهة الثالثة من السلسلة النهائية للدوري الإسباني ضد الغريم ريال مدريد حين سجل 22 نطقة و10 متابعات وساهم في منح فريقه اللقب بعد أن حسمها 3-صفر.

وتأتي المباراة عشية مباراة الـ«كلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم وقبل يومين من اللقاء ذاته بين الغريمين محلياً في بطولة كرة السلة.