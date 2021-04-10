ليل يحلق بصدارة الدوري الفرنسي

ابتعد ليل ست نقاط في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه ميتز 2-صفر الجمعة في المرحلة الثانية والثلاثين.

ورفع ليل رصيده إلى 69 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن باريس سان جرمان الذي يلتقي ستراسبورغ السبت.

والفوز هو العشرون لليل هذا الموسم مقابل 9 تعادلات و3 هزائم فقط.

وحمل الفوز نكهة تركية لأن المسجلين كانا براق يلماز (60) ومواطنه زكي تشيليك (89).

خاض ليل المباراة في غياب مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد إثر إصابة في كاحله تعرض لها خلال فوز فريقه اللافت على باريس سان جرمان 1-صفر في لقاء قمة في الجولة الماضية.

وكان ليل حقق فوزاً صعباً على متز 1-صفر في دور الذهاب بهدف سجله البرازيلي لويس اراوجو قبل نهاية المباراة بدقيقتين.