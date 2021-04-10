وكالة الطاقة الذرية تبلغ عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي

محمد الفلاح - السبت 10 أبريل 2021

أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فجر السبت، إلى انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.



وقال دبلوماسيان لرويترز إن ما وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد، ويتعلق الانتهاك بما يُحسب رسميا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وبعد إعلان الاتفاق النووي في 2015 حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون واستثنت مواد مثل ألواح الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20% وتوصف بأنها "مهدرة".

لكن تقرير اليوم ذكر أن إيران استردت بعضا من هذه المواد.

وفي فبراير/شباط الماضي، عثرت الوكالة الدولية على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي كبير، إنه لا يزال هناك غموض بشأن إن كانت إيران ستتخذ نهجا عمليا للعودة للامتثال للاتفاق النووي.

وأكد المسؤول أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.