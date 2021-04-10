العراق وباكستان.. مذكرة تفاهم بشأن بناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وباكستان بشأن بناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين من كلا البلدين.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي، صالح التميمي بصفته عميد معهد الخدمة الخارجية وكالة وبمراسم حفل رفيع المستوى وبحضور وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه قريشي وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية، وقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المعهد وأكاديمية الخدمة الخارجية الباكستانية".



وأشار البيان إلى أن "مذكرة التفاهم توفر إطار عمل للتعاون لبناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين من كلا البلدين وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال".

