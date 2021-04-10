انت الان تتابع خبر الطاقة الذرية تشخص انتهاكاً إيرانياً جديداً للاتفاقية النووية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.
يأتي ذلك في نفس اليوم الذي التقت فيه القوى العالمية لإحياء الاتفاق مما سيزيد على الأرجح من التوتر مع الحكومات الغربية.
وبعد إعلان الاتفاق النووي في 2015 حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون واستثنت مواد مثل ألواح الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20 بالمئة وتوصف بأنها "مهدرة".
ويتعلق الانتهاك بما يُحسب رسميا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
وبعد إعلان الاتفاق النووي في 2015 حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون واستثنت مواد مثل ألواح الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20 بالمئة وتوصف بأنها "مهدرة".