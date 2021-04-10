تحذير من الإفراط في شرب الماء

وأكدت الطبيبة أن فائض الماء يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الإنسان ويؤدي إلى حالة تسمى "التسمم بالماء"، وهي حالة تؤدي إلى انخفاض تركيز الإلكتروليتات التي تعزز حركة العناصر الغذائية في خلايا الجسم وإخراج المنتجات الأيضية منها.وأوضحت كوروبكينا: "على سبيل المثال، قد تنخفض كمية الصوديوم في الدم. وهناك حاجة للحفاظ على توازن السوائل داخل الخلية وبين الخلايا، لكن إذا شربت الكثير من الماء دفعة واحدة، فسوف تبدأ السوائل في التراكم خارج الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى غثيان وتشنجات واختلال في التوازن.

وأضافت أن الرياضيين يدخلون ضمن مجموعة الأشخاص المعرضين للخطر لأنهم يشربون الكثير من الماء مرة واحدة.

وأضاف كوروبكينا أن الإفراط في شرب الماء دفعة واحدة قد يزيد من هدم البروتين ويؤدي إلى مخاطر على القلب بسبب انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم.



وحذرت الطبيبة من أنه في حالة انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، يحدث اضطراب في توصيله، وقد تحدث سكتة قلبية.

لاحظت كوروبكينا أن 30 مل من الماء لكل 1 كغ من وزن الجسم يعتبر مثاليا، أي كوب واحد لكل 10 كغ من الوزن. فائض الماء 5-6 لترات في اليوم.

