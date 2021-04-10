إخواني هارب يعلن دعمه لـ إثيوبيا على حساب مصر في أزمة سد النهضة «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار إخواني هارب خارج مصر، حالة من الغضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتحدث عن دعمه لموقف إثيوبيا بشأن بناء وملء سد النهضة على حساب بلاده.

وفي الفيديو، أشاد الإخواني الهارب خارج مصر بموقف إثيوبيا في سد النهضة، معتبراً إياها "ذات قوة وأنه لا يمانع في التحالف معها لإسقاط الدولة المصرية"، مضيفًا أنه "من الذكاء استخدام قوة الغير".

وأضاف أنه مع فعل إثيوبيا، مطالباً القيادات في جماعته الإرهابية بالتحالف معها لإقامة دولتهم، مشيراً إلى أن "إثيوبيا لم تخطئ وأن فعلها هذا يساعد جماعته"، بحسب زعمه.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل عن استنكارهم للمقطع المتداول على نطاق واسع، مطالبين السلطات المصرية بسرعة مخاطبة الانتربول للقبض عليه وإيداعه السجن ومحاكمته، معتبرين إياه خائناً لوطنه.

وتناقل البعض معلومات بأن من ظهر في الفيديو، هو الإخواني علاء الدين محمد السيد عمر سلمان، وشهرته علاء الظاهري، وأنه يقيم كـ“لاجئ“ في الخارج بالسويد.

وكتب متابع، يدعى ياسر فارس، تغريدة عبر ”تويتر“ قال فيها: ”هكذا هم دائما وأبدا فلا تأمنوهم.. يريدون أن يقيموا دولة ولو كان ذلك بإهلاك المصريين عطشا“.

وقال محمد اليماني: ”كل من يشجع الغير على أبناء وطنه ليس بي وطني ولا فيه اثر الوطنية“.

كما علّق مغرد آخر، يدعى مصطفى، قائلاً: ”اساءوا للحية واستغلوها حتى أصبح المسلمون نفسهم يتهمون الملتحي بأبشع الاتهامات بسبب الاشكال دي والله الاسلام برئ منكم لانكم دعاه رذيلة شخص وسخ عليه لعنه الله وستظل مصر رائده وسيظل السيسي باذن الله“.

وكتب محمد فواز قائلاً: ”كل واحد بيطلع فيهم بيأكدلنا في مصر انه عمرهم ما كان ليهم ولاء ولا حب لوطن كان ولائهم لجماعة ومرشد والحمد لله انتهت الجماعة والمرشد وبقي الوطن.. اتكلموا اكتر واظهروا اكتر علشان الكل يتأكد اكتر انكم خونه وكارهين لبلدكم“.

وقال مغرد آخر: ”انت خائن بكل ماتعنيه الكلمة لا لك وطن ولا انتماء نواياكم الخبيثة تدل على معادنكم الرخيصة يارخيص“.

وعلّق مغرد يدعى ناصر صلاح قائلاً: ”لو كان فى ذرة تعاطف عند الشعب المصرى معكم احب اطمنك ان الشعب المصرى هيكون اول من يتصدلكم بفضل امثالك المأجورين اللهم احمى مصر من هؤلاء الشرذمة تحيا مصر“.

يشار إلى أن الإخواني الهارب علاء الدين محمد كان ينتمي لـ“حركة حازمون“ التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل وشارك مع آخرين في ”مذبحة كرداسة“، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، واتهم بقتل اللواء هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات مركز شرطة كرداسة عمداً، ومتهم بالشروع في قتل آخرين، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".