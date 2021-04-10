بالصور..عبور السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش" قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عبرت السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش"، اليوم السبت، المجري الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح بأنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء أمس الجمعة، استعدادًا لعبورها قناة السويس اليوم السبت ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستجرى تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

يشار إلى أن الكراكة "مهاب مميش" تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهي كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.