"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. والصحة العالمية تعرب عن قلقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 794حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39حالة جديدة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في مختلف مناطق العالم مؤخرا.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا في يومين بكفر الشيخ

عوض تاج الدين: مصر تتخطى جائحة كورونا بشرط واحد

استشاري حالات حرجة: مصاب كورونا يدخل المستشفى فورًا عند ظهور هذه العلامة

وزير الأوقاف: الحصول على لقاح كورونا بطريق الحقن في نهار رمضان لا يبطل الصوم

"مشاجرة داخل مبنى العزل".. كشف حقيقة التعدي على طبيب في مستشفى بالغربية

"دعواتكم".. أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لخالد النبوي

الصحة العالمية: لا نستطيع إصدار توصية بإمكانية تغيير نوع لقاح كورونا بين الجرعتين

إفريقيا تسجل 4.3 ملايين إصابة و115 ألف وفاة بكورونا حتى الآن

الصحة العالمية: 194 دولة حول العالم بدأت التلقيح ضد كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تنظر في علاقة التجلط بلقاح جونسون آند جونسون

هؤلاء أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم التي يسببها لقاح أسترازينكا

تقارير: سلبيات برامج التلقيح في إيطاليا تفرض تحديات جسيمة أمام حكومة دراجي

تاج الدين: اقتربنا من الذروة الثالثة لكورونا.. واللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة

"علاج الالتهابات".. الصحة: العالم سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا

تاج الدين: الوسائل الوقائية خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

الصحة: مد ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا خلال رمضان

الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع حالات كورونا في العالم