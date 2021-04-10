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البرلمان العربي: أمن السعودية عمق استراتيجي ثابت في الأمن القومي العربي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار المملكة العربية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.
وأعرب البرلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن إدانته واستنكاره لهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.
وحذر البرلمان فى بيانه من استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيات الحوثي الإرهابية عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.
وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه التام مع السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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