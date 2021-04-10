شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب «إسماعيل جيله» رئيسا لولاية خامسة في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية، مؤمن أحمد شيخ أمس الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام، إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.