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انتخاب «إسماعيل جيله» رئيسا لولاية خامسة في جيبوتي

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الدمام - شريف احمد - أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية، مؤمن أحمد شيخ أمس الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام، إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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