قوات الأمن الروسية تداهم منزل صحفي استقصائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت قوات الأمن الروسية، منزل رئيس تحرير صحيفة استقصائية حديثة كانت أجرت في الآونة الأخيرة تحقيقات حول الأجهزة الأمنية.

وقالت صحيفة "فاجني استوري"، إن عناصر من قوى الأمن فتّشوا شقة رومان أنين.



ونقلت الصحيفة عن محامية أنين إن الصحفي مستهدف بتحقيق بتهمة "انتهاك الخصوصية من خلال استغلال وظائفه المهنية" وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أنه يتوجب عليه أن يتوجه مع محاميه إلى لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الرئيسية.

كان رومان أنين (34 عاما) يعمل سابقا لحساب "نوفايا غازيتا"، أكثر الصحف المعارضة شهرة في روسيا.

وأكدت هيئة تحرير "نوفايا غازيتا" أن هذه القضية مرتبطة بفتح تحقيق للسبب نفسه، في العام 2016، بعد نشر رومان أنين مقالاً يقول فيه إن زوجة إيغور سيتشين، أحد أكثر الشخصيات ثراء في البلاد، تمتلك يختا بقيمة 100 مليون دولار.



وبعد نشر هذا التحقيق في نوفايا غازيتا، أدينت الصحيفة بالتشهير إثر شكوى قدمها سيتشين.

وقالت "نوفايا غازيتا" مساء الجمعة في بيان إن "ما يحدث في الوقت الحالي مع رومان أنين هو قصة انتقام".