​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 77 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 77 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، عقب قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم السبت، بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، نيويورك، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، دبي، باريس، جنيف، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، أثينا، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، دار السلام، عنتيبي، آديس أبابا) و25 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

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