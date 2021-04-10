شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط العمل بنظام المشغل الاقتصادى بقانون الجمارك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، مما يعنى زيادة درجة رضاء المواطنين، نتيجة استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

ومن آليات العمل بنظام المشغل الاقتصادى: يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره طرفًا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلاً أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.