شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية يطالب بإنشاء وحدة تبرع بالدم بمستشفى ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإنشاء وحدة تبرع بالدم بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مضيفا أن المستشفى يوجد بها بنك دم، ولكنه لا يقبل التبرع بالدم من المواطنين على الرغم من أن المستشفى تقوم بخدمة عدد كبير من المواطنين بالمنطقة .

وعلى جانب أخر، يواصل النائب محمد عبد العزيز، لقاءاته بأهالى الدائرة، حيث التقى من قبل عدد من أهالى حوض الرملة بمنطقة بيجام فى شبرا الخيمة، واستمع النائب لمطالب أهالى المنطقة.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز، أنه يعمل على حل مشاكل أهالى المنطقة وفقا للخطة، وأن دور النائب الرقابي يحتم عليه متابعة أوجه صرف المبالغ المخصصة فى الخطة الاستثمارية لتؤدى فى النهاية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدا على استمرار التواصل واللقاءات المستمرة مع كافة أهالى شبرا الخيمة بكل مناطقها.

ووجه النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأهالى حوض الرملة وأهالي بيجام بشبرا الخيمة على حسن الاستقبال.