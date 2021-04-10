شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرد على «تسييس» قضايا حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث؛ حيث سيخصص جلسته برئاسة عادل العسومي للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحرك الجاد من «البرلمان» لردع محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وتوظيفها كأداة للتدخل في شؤونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، وتعمُد تجاهل ما تقوم به من جهود في هذا المجال، واستشعارا منه بخطورة هذه الحملة التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية، وإدراكا منه لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة وبحث آليات وسبل مواجهتها.

وتركز مناقشات الجلسة على الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة لحملة اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال، التي جاءت في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة ما كشف عن وجود مخططات لاستهداف الدول العربية، وهو ما استدعى وقفة عربية جادة من «البرلمان» للتعامل مع هذه الحملة البغيضة والمغرضة.