شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تشارك بـ«ملاحظة الانتخابات» الجيبوتية والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لـ«واس»، انضم وفد الأمانة العامة مع بعثات ملاحظة الانتخابات من منظمات إقليمية أخرى إلى اجتماع عقد بوزارة الخارجية، والتقى عددا من الوزراء والمؤسسات الوطنية المعنية بالانتخابات، علاوة على لقاء المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومنهم الرئيس الحالي للجمهورية إسماعيل عمر قيلي والمرشح المستقل في الانتخابات زكريا إسماعيل.
وأكد وفد الأمانة العامة الأهمّية التي توليها المنظمة لملاحظة الانتخابات في الدول الأعضاء انطلاقا من الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها ميثاق «التعاون الإسلامي» ومقررات وقرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية.
وتقع جيبوتي على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم وهو خليج عدن، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية وفرنسية، ما يجعلها ذات نفوذ وثقل كبير رغم حجمها الصغير.