شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تشارك بـ«ملاحظة الانتخابات» الجيبوتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فيما توجه الناخبون في جيبوتي إلى مراكز الاقتراع، أمس الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن تسفر عن فوز الرئيس إسماعيل عمر قيلي بولاية خامسة، أوفد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين وفدا من الأمانة العامة للمنظمة للمشاركة في عملية ملاحظتها.

ووفقا لـ«واس»، انضم وفد الأمانة العامة مع بعثات ملاحظة الانتخابات من منظمات إقليمية أخرى إلى اجتماع عقد بوزارة الخارجية، والتقى عددا من الوزراء والمؤسسات الوطنية المعنية بالانتخابات، علاوة على لقاء المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومنهم الرئيس الحالي للجمهورية إسماعيل عمر قيلي والمرشح المستقل في الانتخابات زكريا إسماعيل.

وأكد وفد الأمانة العامة الأهمّية التي توليها المنظمة لملاحظة الانتخابات في الدول الأعضاء انطلاقا من الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها ميثاق «التعاون الإسلامي» ومقررات وقرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية.

وتقع جيبوتي على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم وهو خليج عدن، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية وفرنسية، ما يجعلها ذات نفوذ وثقل كبير رغم حجمها الصغير.