شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مخزن عتاد عسكري كبير لـ«داعش» بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الجمعة: إنه عُثر على مخزن كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.

وبحسب موقع «السومرية نيوز»، أوضحت الخلية في بيان «ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 إلى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية».

ولفت البيان إلى «العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية»، وذكر البيان «أنه تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر»، كما أكد «أن هذه العملية تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة».

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة «داعش» بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.