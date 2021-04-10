شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تحبط هجوما إرهابيا في «القرم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات الأمن الروسية هجوما إرهابيا في مدينة سيمفروبول بالقرم، أمس الجمعة، واحتجزت اثنين من أنصار تنظيم «جبهة النصرة» الموضوع بقائمة الحظر والإرهاب في موسكو.

وجاء في بيان لهيئة الأمن الاتحادية الروسية، أن «الإرهابيين الاثنين كانا يعتزمان تفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم، ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا»، بحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وقال البيان: «منع جهاز الأمن هجوما إرهابيا في جمهورية القرم، حيث تم اعتقال مواطنين روسيين من مواليد 1992 و1999 من أنصار التنظيم الإرهابي الدولي «جبهة النصرة»، وقد خططا لهجوم مسلح باستخدام قنابل يدوية الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول».

وضبط الأمن مكونات صنع عبوات ناسفة ومتفجرات، وعثر في مراسلاتهم على تعليمات بشأن صناعتها، إضافة إلى تبادل رسائل صوتية مع مبعوثين من منظمة إرهابية دولية لمناقشة أعمال إرهابية مخططة تؤكد تورط المعتقلين في تمويل الإرهاب والترويج له.