انت الان تتابع خبر ديالى.. حريق هائل' يجتاح غابات كنعان والدفاع المدني يتدخل (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، من إنقاذ غابات كنعان في محافظ ديالى من حريق هائل.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن "فرقها تمكنت من انقاذ غابات كنعان السياحية في محافظه ديالى مساء هذا اليوم، بعد ان شب حريق هائل اندلع في اشجارها".
وأضافت "حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبيرة حتى تمكنت من تطويق النيران ومنع اتساعها ثم الاخماد التام وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".