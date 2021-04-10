الكاظمي يعزي برحيل الفنان 'بلاسم محمد': ترك إرثاً إبداعياً

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابتعها الخليج 365، "رحل عن عالم الإبداع والحياة الأكاديمية العراقية، الفنان الكبير د.بلاسم محمد، بعد أن ترك بصمة على التشكيل العراقي".

وأضاف "نحمل مواساتنا القلبية لمحبيه وعائلته وطلّابه ومتذوقي فنه، وعزاؤنا أنه ترك إرثاً إبداعياً أغنى به الحركة الفنية في العراق".

