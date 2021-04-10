شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: هجمات المليشيا الحوثية ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وحذر البرلمان العربي من استمرار انتهاكات المليشيا الانقلابية التي تمثل ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع مليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائمها، والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وشدد البرلمان العربي على وقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً إستراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.