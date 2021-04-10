شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد الشراكة الاستراتيجية مع الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبدالله، أمس الأول الخميس، و«جدد تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الأردن»، فيما باشرت أمانة عمّان الكبرى بوضع 30 ألف علم أردني على امتداد جميع الطرق الرئيسية والفرعية احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس المملكة.

جاء اتصال بلينكن في أعقاب وأد فتنة في الأردن، وبعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده القوي للمملكة وقيادة الملك عبدالله الثاني. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن بلينكن أثنى في اتصال بالملك على «قيادة الأردن الراسخة التي تعمل على تشجيع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»

من جهة أخرى، باشرت أمانة عمّان الكبرى بوضع 30 ألف علم أردني على امتداد جميع الطرق الرئيسية والفرعية، احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس المملكة. وذكر حسام النجداوي، نائب مدير المدينة لشؤون البيئة، أن ذلك شمل 22 منطقة من خلال 15 ألف درع معدنية ركبت على الأعمدة والتقاطعات المختلفة. وحددت رئاسة الوزراء بعد غدٍ الاثنين موعداً لانطلاق حملة «عَلَمُنا عالٍ» رسمياً احتفاء بهذه المناسبة.