شكرا لقرائتكم خبر عن مناقضاً ترامب..موازنة بايدن التريليونية تعطي الأولوية للصحة والتعليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ ف ب

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، النقاب عن مشروع موازنة تتجاوز قيمتها 1,5 تريليون دولار، وتتطلع إلى زيادة تمويل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بما يفوق الإنفاق الدفاعي، في توجّه يناقض سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويخصص طلب الإنفاق للسنة المالية 2022، 769,4 مليار دولار للبرامج غير الدفاعية، متجاوزاً قيمة 753 مليار دولار المخصصة للدفاع التي منحت الأولوية في عهد ترامب.ووصفت إدارة بايدن الزيادة في الإنفاق غير الدفاعي، بأنها ضرورية لمساعدة البلاد على التعافي من الركود، وخلق اقتصاد أكثر إنصافاً. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: «طلب الرئيس للتمويل يجعل الأمور أكثر عدلاً».

ورأت أنها «تضخ رأس المال في الأوساط التي يصعب فيها عادة الحصول عليه. وتجعل عملية دفع الضرائب أكثر سلاسة بالنسبة للأمريكيين، وتضمن أن المؤسسات تدفع ما تدين به».

وقالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة، شالاندا دي. يونج، في رسالة إلى المشرّعين، إن الزيادة البالغة 16% في الإنفاق غير الدفاعي، تبلغ 3,3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابعت:«على مدى العقد الماضي، ونظراً إلى الحدود القصوى للميزانية المقيّدة بشكل كبير، لم تستثمر الدولة كثيراً في الخدمات العامة الأساسية».

وتحصل الخدمات الصحية والإنسانية على أكبر قدر من التمويل (133,7 مليار دولار)، بزيادة أكثر من 23 % عن العام المالي السابق.وتحصل وزارة التعليم على زيادة تمويلية بنسبة 40,8 %، لترفع موازنتها إلى 102,8 مليار دولار.

وتقترح الخطة أيضاً زيادة التمويل بأكثر من 10 % لـ13,3 مليار دولار لهيئة الضرائب الأمريكية، لتحسين خدماتها.

وتهدف الخطة إلى توفير 36.5 مليار دولار لصالح المدارس التي تخدم السكان المعوزين، و6,5 مليار دولار للبحوث الصحية الفيدرالية، و10,7 مليار دولار لمكافحة أزمة المواد الأفيونية.

ووصف الرئيس الديمقراطي للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، باتريك ليهي، حجم الإنفاق بأنه «ضروري وعاجل».

وقال في بيان: «أتطلع إلى تلقي الموازنة الكاملة للإدارة في الأسابيع المقبلة ليتمكن الكونجرس من تمرير قرار بشأن الميزانية، ويمكن للجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ أن تبدأ عملها في صياغة مشاريع القوانين».

وتعدّ الموازنة مشروعاً سنوياً لرؤساء الولايات المتحدة، يتضمن أولوياتهم التمويلية الرئيسية، ولكن يجب أن يحظى بموافقة الكونجرس.

وينظر الكونجرس في مشروع قانون الإنفاق، ويحظى الديمقراطيون بغالبية صغيرة في مجلسي النواب والشيوخ. ويناقش المشرّعون حالياً قانون الوظائف والبنية التحتية البالغ تريليوني دولار، والذي كشف عنه بايدن الأسبوع الماضي.