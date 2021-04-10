اخبار العالم

تدمير باليسيتي حوثي استهدف جازان بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير باليسيتي حوثي استهدف جازان بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،الجمعة، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية صوب مدينة جازان .

وأكد التحالف في بيان له المحاولات العدائية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية، تعد جرائم حرب.

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وجاء إسقاط الصاروخ، بعد ساعات من تدمير دفاعات التحالف طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات باتجاه المدينة نفسها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا