شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير باليسيتي حوثي استهدف جازان بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،الجمعة، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية صوب مدينة جازان السعودية.

وأكد التحالف في بيان له المحاولات العدائية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية، تعد جرائم حرب.

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وجاء إسقاط الصاروخ، بعد ساعات من تدمير دفاعات التحالف طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات باتجاه المدينة نفسها.