شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر مسيّرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن- ”الخليج 365”

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الجمعة، عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي اتجاه خميس مشيط. وقال التحالف إن «محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين تعد جرائم حرب». وأضاف التحالف: «نتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي».

ومساء الخميس، أفاد التحالف بتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان في السعودية. والثلاثاء، قام التحالف باعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

ودان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية لطائرات مسيرة باتجاه مدينة خميس مشيط مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية. وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية تعكس تحدي الميليشيات الانقلابية السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية وقوات الدفاع الجوي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

بدوره أكد الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية بدعم من التحالف العربي، أسقطت الخميس، طائرة بدون طيار «مفخخة» في أجواء أكبر مخيمات النازحين في اليمن. وقال الجيش اليمني في بيان إن دفاعاته أسقطت المسيرة في سماء مخيم «الجفينة» جنوب مدينة مأرب، شرقي البلاد، والذي يؤوي الآلاف من الأسر النازحة من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. ووفقاً للبيان فقد تم اعتراض المسيرة المفخخة في الجهة الغربية من المخيم المصنف أكبر موطن نزوح بين مخيمات مأرب والبلد ككل.

وتزامن هجوم ميليشيات الحوثي بالطائرة المفخخة التي يعتقد أنها كانت تستهدف المخيم والنازحين مع زيارة للمبعوث السويدي إلى اليمن إلى مدينة مأرب كرسالة دولية لدعم جهود المجتمع الدولي في تأمين المدنيين والنازحين. وسبق أن استهدفت الميليشيات الحوثية مخيم الجفينة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أغلقت هجمات ميليشيات الحوثي العسكرية والجوية 27 مخيماً، وتسببت بتهجير أكثر من 2671 أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب الحكومة اليمنية.

على صعيد آخر، تواصلت المعارك الضارية التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية وأخرى مادية للميليشيات الحوثية الانقلابية. ولقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، أمس الجمعة، بنيران قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها يوم أمس، إلا أن قوات الجيش تعاملت مع تلك المجاميع، وانتهت المعركة بمصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت عربة مدرعة و3 أطقم تابعة للميليشيات. وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية دمرت خلالها دوريات عسكرية وتجمعات للميليشيات الانقلابية.