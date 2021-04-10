شكرا لقرائتكم خبر عن زكي: حياد لبنان يتماهى مع مواقف الجامعة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

واصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أمس الجمعة، لليوم الثاني، جولته على القيادات اللبنانية، وأبدى قلقه مما يجري في لبنان، وقال من بكركي، مقر البطريركية المارونية، إن مبدأ الحياد يتماهى مع مواقف الجامعة العربية، فيما قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إن حلم التنظيمات الإرهابية بالوصول للبنان لن يتحقق، ولا خوف من حرب أهلية، بينما بقي التأليف الحكومي يراوح مكانه، وعادت السجالات الرئاسية إلى سابق عهدها من التصعيد والتوتير على وقع احتجاجات متفرقة في الشارع، في حين أكد ​مصرف لبنان​ المركزي أنه تم تزويد ​وزير المالية​ غازي وزني، بواسطة مفوض ​الحكومة،​ أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز ومارسال.

التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس حزب «الكتائب»، سامي الجميل، مشيراً إلى أنه استمع بكل اهتمام إلى رؤية الحزب حول الوضع اللبناني، وطرح عليه المسعى الذي تقوم به جامعة الدول العربية، وقلقها من استمرار الأزمة السياسية في البلد. ثم انتقل زكي إلى بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني بشارة الراعي، مشيراً إلى أنه تحدث معه في كل الأمور بصراحة، وأبلغه أن موقف حياد لبنان يتماهى مع قرارات جامعة الدول العربية، موضحاً أن الجامعة العربية ترحّب وتدعم مبادرة الراعي، وهناك مصلحة أكيدة للبنان من جرائها، ومما استمعنا إليه هناك رغبة للتوصل إلى حلّ للأزمة السياسية رغم صعوبتها ودقتها، ورغم أنه يبدو أن الجميع متمسك برأيه، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الصبر.

المصرف: تعاون إيجابي

من جهة أخرى، أكد ​مصرف لبنان​ في بيان، امس الجمعة، أنه تم تزويد ​وزير المالية​ (غازي وزني) بواسطة مفوض ​الحكومة​ أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة «الفاريز ومارسال»، كما تم تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من الشركة بعدما تم تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة، بغية تسليمها إلى وزير المالية.

على صعيد آخر، اعتصم أهالي السجناء من مختلف أنحاء لبنان، أمام وزارة الداخلية في الصنائع، للمطالبة بإقرار مشروع العفو العام، والإسراع في المحاكمات، إضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون، والنقص في وجبات الطعام. وقد أقفلت القوى الأمنية الطريق من أمام وزارة الداخلية، وحولت السير إلى طرق أخرى. ونفذت الجمعية اللبنانية لأولياء أمور الطلاب في الجامعات الأجنبية وقفة أمام قصر العدل في بيروت، واكد باسمها ربيع كنج الاعتصام مع كل قضية محقة، وكل يوم، مشيراً إلى تقديم أخبار بالأمس الى النيابة العامة التمييزية وفق القوانين، وقال: عندما اختفت الودائع، ارتفع سعر صرف الدولار واحتاج عدد كبير من الأهالي إلى دولار، ووضعنا مشروع قانون. لدينا آلاف الطلاب المحتاجين إلى الأكل والشرب والمصروف.

حلم الإرهاب لن يتحقق

في غضون ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، امس الجمعة، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق رئيس بلدية عرسال السابق، علي الحجيري (أبو عجينة)، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بجرم تحريض أشخاص مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني.

إلى ذلك، طمأن وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال، ​محمد فهمي​، اللبنانيين إلى أنّ ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ يعملان بجهد مستمرّ، لحماية لبنان من خلال الكشف الاستباقي، مشيراً إلى أنه «جرى ​القضاء​ على المجموعة الإرهابية في ​كفتون​ و​وادي خالد​ في الشمال، من قِبل ​شعبة المعلومات​»، مؤكداً في حديث تلفزيوني، امس الجمعة، جهوزيّة القوى الأمنيّة لصدّ أيّ محاولة إرهابيّة، محذّراً من تحرّك المجموعات الإرهابيّة بالتوازي بين ​سوريا​ و​العراق​، وارتباطها بمجموعات أخرى في لبنان، لأنّها قد تكون متّصلة ببعضها بعضاً، جازماً أن «حلم التنظيمات الإرهابية بالوصول إلى لبنان، لن يتحقّق».

شركتان ألمانيتان تعلنان عن خطة لإعمار مرفأ بيروت

أعلن وفد من شركتين ألمانيتين في العاصمة اللبنانية، أمس الجمعة، عن مشروع ضخم تبلغ قيمته مليارات الدولارات، لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه، لكنه يبقى مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد.

ويبدو المشروع طموحاً جداً في بلد لا يظهر قادته السياسيون أي نية لتوفير أبسط الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي، من شأنه أن يطلق عملية إعادة إعمار ما دمّره انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، وإنجاز إصلاحات ضرورية في البنى التحتية وقطاعات أخرى عديدة منهكة في البلاد. ووضعت شركتان ألمانيتان الخطة التي تطمح إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية. (ا ف ب)