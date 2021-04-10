شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء في «الكونجرس» يحثون بايدن على طرد المرتزقة من ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا ثمانية من أعضاء الكونجرس الأمريكي إدارة الرئيس جوزيف بايدن إلى «ممارسة كل النفوذ اللازم لإقناع أو إجبار المرتزقة الأجانب على مغادرة الأراضي الليبية، وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع بجنيف في ال 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، فيما لفت وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، رغم التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، في حين نوه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ب«التقدّم السياسي» المحرز في ليبيا في الآونة الأخيرة.

ودعا أعضاء الكونجرس بايدن إلى «استخدام دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف صارمة تضمن احترام القوى الخارجية - بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وشركائها - حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة» على ليبيا.

ووجه الأعضاء الثمانية الرسالة،إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، شجعوا الإدارة الأمريكية على نشر جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية المشكلة حديثاً على النجاح في مهامها المركزية والتي من بينها: تنفيذ وقف إطلاق النار، وبدء عملية المصالحة الوطنية، وتلبية احتياجات الشعب الليبي، وتوحيد المؤسسات الليبية، وإعداد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، كما هو مقرر في أواخر العام الجاري.

إعادة فتح السفارة الأمريكية

كما دعوا السلطات الأمريكية إلى تسريع تقييمات جدوى إعادة السفارة الأمريكية بأمان إلى ليبيا، بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ والاستفادة من مجموعة الأدوات المتوفرة لديها لمحاربة الفساد وتحسين الحوكمة والخدمات العامة والانتعاش الاقتصادي في ليبيا، ما سيزيد من فرص تحقيق سلام مستدام.

إلى ذلك، نوه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ب«التقدّم السياسي» المحرز في ليبيا في الآونة الأخيرة. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، أمس الأول الخميس، إن لودريان أعرب مجدداً عن دعمه العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي رأي أن من شأنها أن تُفضي إلى تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 من الناحية السياسية، وإلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من الناحية الأمنية.

اتفاق هش

بدوره،لفت وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، رغم التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأشار الوزير الإيطالي في جلسة استماع مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، إلى أن وقف النار في ليبيا جاء عقب عملية سياسية حساسة، لكن يتهدده وجود المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة.

غويريني أكد أن روما ستواصل اهتمامها بحلف شمال الأطلسي، وستكون ضمن أي مبادرات لتحقيق الاستقرار في المنطقة القريبة من السواحل الإيطالية.

من جهة أخرى، أبدت إيطاليا استعدادها مجدداً للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا من خلال عودة شركاتها.

التزام بدفع الرواتب في مواعيدها

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبد الحميد الدبيبة، على أزمة المرتبات التي تشهدها بعض المؤسسات الليبية.

وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، إن «مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها».

وأضاف: «أحالت وزارة المالية اليوم مرتبات مارس/ آذار وأبريل/ نيسان إلى المركزي، وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها».

(وكالات)